Уфа, , 15:04 — REGNUM Массовую вакцинацию населения от СOVID-19 планируют начать в первом квартале следующего года в Башкирии. Об этом 22 декабря сообщила замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова в ходе брифинга с республиканском Минздраве.

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По ее словам, массовую вакцинацию жителей региона планируют начать после поступления в Башкирию основной части вакцины в количестве более одного миллиона доз.

Она также напомнила, что сейчас идет вакцинация от СOVID-19 работников системы образования, здравоохранения, а также сотрудников правоохранительных органов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что вакцинация от СOVID-19 проводится добровольно. 14 декабря в Башкирию поступила третья партия вакцины от COVID-19 в количестве 1900 доз.

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