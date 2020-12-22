Москва, , 14:56 — REGNUM Дорожные пробки в Москве оцениваются в семь баллов, сообщает 21 декабря онлайн-сервис «Яндекс.Пробки».

В ближайшие несколько часов, по прогнозу сервиса, заторы не ослабнут, а с 18 часов усилятся до восьми баллов.

На интерактивной карте наиболее сложная дорожная ситуация в центре Москвы, на Садовом кольце, ТТК, участках МКАД.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве из-за похолодания замёрзла снежно-водяная каша на дорогах, образовалась гололедица.

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