Архангельск, , 14:52 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области выявили 393 новых случая COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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По данным штаба, лидер по суточному приросту — Архангельск, где выявлен 91 носителя коронавируса. Среди новых заболевших также — 52 жителя Новодвинска, 51 северодвинец, 49 жителей Каргопольского района, 44 жителя Няндомского, 31 — Онежского. Коронавирус продолжает распространяться и в других муниципальных образованиях — в Виноградовском, Котласском, Верхнетоемском и других районах области.

На лечении с COVID-19 находятся 7583 человека.