Цюрих, Швейцария, , 14:52 — REGNUM Международная федерация футбола (ФИФА) попросила прокурора Цюриха возбудить уголовное дело против бывшего главы организации Йозефа Блаттера. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба ФИФА.

Причиной обращения стал убыточный музей мирового футбола, финансирование которого осуществлялось во время руководства ФИФА Блаттером.

Отмечается, что Блаттер и назначенные прошлым руководством ФИФА компании участвовали в деятельности, связанной с объектом, который находится в центре Цюриха.

Жалоба включает в себя стоимость проекта — 500 млн швейцарских франков ($563 млн). Также указано, что предыдущее руководство ФИФА потратило 140 млн швейцарских франков ($158 млн) на реконструкцию и переоборудование здания, которым ФИФА не владеет, и заключила арендное соглашение на невыгодных условиях.

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