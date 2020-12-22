Москва, , 14:51 — REGNUM Победителями второго сезона Олимпиады Кружкового движения НТИ. Junior — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — стали 168 учеников 5−7 классов. Олимпиада проводится совместно с Кружковым движением Национальной технологической инициативы (НТИ), «Платформой НТИ» и Агентством стратегических инициатив при поддержке Министерства просвещения РФ.

По словам генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова, «в этом году мы получили 28 732 заявки, а победителями соревнований стали 43 команды — 168 школьников».

«Они представляют 39 российских регионов. Это чуть больше, чем годом ранее, когда в победители вышли ребята из 32 российских регионов. Наибольшее количество победителей — в Московской области (16), Санкт-Петербурге (14), Свердловской области (11), Республике Саха (Якутия) (10) и Ставропольском крае (10)», — рассказал Алексей Комиссаров.

Участники второго сезона состязались по пяти направлениям: технологии для виртуального мира, технологии для космоса, технологии для мира роботов, технологии для среды обитания и технологии для человека. Задания подготовлены таким образом, чтобы увлечь школьников и дать им примерить на себя роль специалиста будущего. Финалы олимпиады проходили с 22 ноября по 22 декабря в формате онлайн — всего состоялось девять соревнований в каждом федеральном округе и в Москве.

Финалисты сферы «Технологии для виртуального мира» разрабатывали компьютерные игры на предложенные темы (наука, профессии будущего, искусственный интеллект и пр.).

Участники сферы «Технологии для космоса» решали комплексную сценарную задачу по спасению «космической базы»: проектировали детали для роботизированного транспорта, писали управляющий код, выполняли виртуальные полеты в симуляторе.

Финалисты сферы «Технологии для среды обитания» готовили вычислительное эссе по результатам исследования городской среды.

В рамках сферы «Технологии для мира роботов» школьники решали задачу, связанную с мониторингом города с помощью летающих беспилотников — писали алгоритмы для автономного полета, обрабатывали данные с видеокамер и датчиков, установленных на дронах, а испытания проводили в симуляторе.

Участники сферы «Технологии для человека» разрабатывали человеко-машинный интерфейс для управления виртуальным «аватаром» на экране компьютера: проектировали электронные компоненты, готовили схему размещения датчиков считывания биосигналов на теле человека.

«Финалисты показали высокий уровень мотивации и отличную работоспособность. Конечно, есть пространство для наращивания компетенций, но уровень участников олимпиады радует: мы видим на соревнованиях школьников с исследовательским мышлением, алгоритмическим мышлением, — подчеркнул лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов, — Каждый финалист на своем опыте убедился, что современные технологии — это красиво и сложно, но при этом достижимо. Космические ракеты, коптеры, искусственный интеллект, человеко-машинные интерфейсы, компьютерное зрение, виртуальная и дополненная реальность — все это реально освоить, реально стать настоящим профессионалом и работать на прогресс».

Второй сезон олимпиады оказался не менее успешным, чем пилотный 2019 год, отметила председатель комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Общественной палаты РФ, директор по стратегическому развитию Кружкового движения НТИ Наталья Кравченко. Популярность инженерных соревнований, по ее словам, «привела не только к 20%-ному росту числа зарегистрированных участников, но и к снижению порога входа в технологическую олимпиаду».

«В этом году были очень активны родители четвероклассников, просившие допустить их детей к участию. Понимая, что активностей для школьников этого возраста не хватает, особенно, в период пандемии, мы пошли навстречу и разрешили участвовать ребятам из 4 классов. И таких набралось почти 350 человек! Несколько из них даже вышли в финал, — рассказала Наталья Кравченко, — Сегодня среди школьников очевиден запрос на практическую работу с современными технологиями. Мы даем им такую возможность, и от этого выигрывают все: школьники, которые получают новый уникальный опыт, вузы, получающие мотивированных абитуриентов, компании, куда приходят молодые специалисты с опытом решения актуальных технологических задач».

В дальнейшем участники Олимпиады Кружкового движения НТИ. Junior смогут присоединиться и к другим проектам президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Кружкового движения: проектным школам, хакатонам, инженерным конкурсам и пр. В планах на 2021 год у организаторов соревнований — усилить систему подготовки школьников, увеличить количество площадок для работы с юниорами в регионах и проработать гибридный вариант проведения олимпиады, совмещающий онлайн‑ и офлайн-форматы.

Олимпиада реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование».