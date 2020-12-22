Москва, 22 декабря 2020, 14:51 — REGNUM Победителями второго сезона Олимпиады Кружкового движения НТИ. Junior — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — стали 168 учеников 5−7 классов. Олимпиада проводится совместно с Кружковым движением Национальной технологической инициативы (НТИ), «Платформой НТИ» и Агентством стратегических инициатив при поддержке Министерства просвещения РФ.
По словам генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова, «в этом году мы получили 28 732 заявки, а победителями соревнований стали 43 команды — 168 школьников».
Участники второго сезона состязались по пяти направлениям: технологии для виртуального мира, технологии для космоса, технологии для мира роботов, технологии для среды обитания и технологии для человека. Задания подготовлены таким образом, чтобы увлечь школьников и дать им примерить на себя роль специалиста будущего. Финалы олимпиады проходили с 22 ноября по 22 декабря в формате онлайн — всего состоялось девять соревнований в каждом федеральном округе и в Москве.
Финалисты сферы «Технологии для виртуального мира» разрабатывали компьютерные игры на предложенные темы (наука, профессии будущего, искусственный интеллект и пр.).
Участники сферы «Технологии для космоса» решали комплексную сценарную задачу по спасению «космической базы»: проектировали детали для роботизированного транспорта, писали управляющий код, выполняли виртуальные полеты в симуляторе.
Финалисты сферы «Технологии для среды обитания» готовили вычислительное эссе по результатам исследования городской среды.
В рамках сферы «Технологии для мира роботов» школьники решали задачу, связанную с мониторингом города с помощью летающих беспилотников — писали алгоритмы для автономного полета, обрабатывали данные с видеокамер и датчиков, установленных на дронах, а испытания проводили в симуляторе.
Участники сферы «Технологии для человека» разрабатывали человеко-машинный интерфейс для управления виртуальным «аватаром» на экране компьютера: проектировали электронные компоненты, готовили схему размещения датчиков считывания биосигналов на теле человека.
Второй сезон олимпиады оказался не менее успешным, чем пилотный 2019 год, отметила председатель комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Общественной палаты РФ, директор по стратегическому развитию Кружкового движения НТИ Наталья Кравченко. Популярность инженерных соревнований, по ее словам, «привела не только к 20%-ному росту числа зарегистрированных участников, но и к снижению порога входа в технологическую олимпиаду».
В дальнейшем участники Олимпиады Кружкового движения НТИ. Junior смогут присоединиться и к другим проектам президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Кружкового движения: проектным школам, хакатонам, инженерным конкурсам и пр. В планах на 2021 год у организаторов соревнований — усилить систему подготовки школьников, увеличить количество площадок для работы с юниорами в регионах и проработать гибридный вариант проведения олимпиады, совмещающий онлайн‑ и офлайн-форматы.
Олимпиада реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование».