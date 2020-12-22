Москва, , 15:02 — REGNUM Празднование Нового года не стоит сводить к одному застолью, а следует также разнообразить танцами или подвижными конкурсами. Об этом 22 декабря заявила главный диетолог департамента здравоохранения столицы Антонина Стародубова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Не стоит ограничиваться застольем, можно провести конкурсы, танцы. Особенно на свежем воздухе, чтобы активность помогла нормализовать состояние организма», — заявила Стародубова.

Также диетолог отметила, что лучше дарить детям на Новый год игрушки, а еще лучше — книжки, но не конфеты или другие сладости, чрезмерное употребление которыми чревато проблемами для здоровья.

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