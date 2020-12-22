Санкт-Петербург, , 15:00 — REGNUM За неделю с 16 по 22 декабря 2020 года в Петербурге с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее госпитализированы 6159 взрослых пациентов. Прирост по сравнению с предыдущими семью днями составил 6%. Об этом 22 декабря сообщили в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции.

Инфекционная больница им. Боткина в Санкт-Петербурге Елена Молчанова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

«Рост госпитализаций обусловлен продолжением распространения новой коронавирусной инфекции, но темп ее распространения несколько замедлился, что видно по снижению количества новых зарегистрированных случаев COVID-19 — на 4% по сравнению с предыдущей неделей», — заявили в координационном совете.

Там не исключили стабилизации эпидемиологической ситуации в Петербурге при условии строгого соблюдения ограничительных мер, введенных правительством города.

По данным координационного совета, на 22 декабря под наблюдением медиков с подтвержденным COVID-19 в Петербурге находится 71 890 человек, что на 5% больше, чем неделю назад. В стационарах Петербурга находятся 5173 пациента с подтвержденным ковидом, на амбулаторном лечении — 66 717 пациентов.

Остальную долю больных в стационарах и на домашнем лечении составляют пациенты с пневмониями без подтвержденного COVID-19.

Читайте также: Петербург остается первым по суточной смертности от COVID-19

Напомним, по данным Роспотребнадзора, Санкт-Петербурге за минувшие сутки выявлено 3760 новых носителей коронавирусной инфекции. По оперативным данным комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга и Федерального регистра лиц больных COVID-19, за сутки в Петербурге зарегистрировано 4178 новых инфицированных.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге учредили новогодний оперштаб