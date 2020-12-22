Душанбе, , 14:37 — REGNUM Офицер пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана подозревается в незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД республики.

В Дангаринском районе Хатлонской области Таджикистана сотрудники уголовного розыска обнаружили в автомобиле 25-летнего пограничника 146 кг наркотиков, в том числе 101 кг опия и 45 кг гашиша.

Отмечается, что офицер служил в пограничном отряде Дарвазского района Горно-Бадахшанской автономной области на границе с Афганистаном. Он планировал перевезти незаконный груз в Душанбе.

Напомним, 18 ноября президент Таджикистана Эмомали Рахмон освободил от занимаемой должности директора агентства по контролю за наркотиками Шерхона Салимзода.