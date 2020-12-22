Воронеж, , 14:35 — REGNUM Опрос в социальной сети «Вконтакте» запускает администрация Воронежа, чтобы узнать отношение горожан к перспективе появления в городе арт-объекта «Алёнка» — того самого, который со скандалом был демонтирован в Нововоронеже. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 22 декабря в пресс-службе администрации города.

«Арт-объект очень неоднозначный, откровенно спорный. Он вызвал бурную реакцию, практически не оставив равнодушных людей. Будут ли воронежцы рады появлению «Аленушки» где-то на городских улицах? Сильно сомневаюсь, но в любом случае, это надо спрашивать у горожан», — прокомментировал Вадим Кстенин, добавив, что при принятии решений о реализации значимых для города проекта всегда проводится обсуждение с горожанами.

Чтобы узнать мнение воронежцев об установке скандального арт-объекта, администрация города намерена запустить опрос в социальной сети «Вконтакте». Опрос начнётся уже 22 декабря и продлится месяц.

«Его результаты лягут в основу позиции муниципалитета по появлению арт-объекта в Воронеже на общедоступных территориях», — добавили в пресс-службе.

Памятник «Алёнке» якобы основательнице села Новая Алёновка установили в Нововоронеже 18 декабря, однако демонтировали 21 декабря после резкой критики со стороны горожан. Арт-объект, который назвали «страшным», прославился на всю Россию. Местные СМИ сообщили о том, что забрать арт-объект уже высказали желание бизнесмены из Курска, Москвы, Ярославля, Санкт-Петербурга и Воронежа. Причем в последнем случае «Алёнку» предлагается установить в самом центре города рядом с одним из ресторанов.

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