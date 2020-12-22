Москва, , 14:32 — REGNUM Скачки цен на продукты питания и товары первой необходимости, прежде всего, сказываются на материальном положении пенсионеров, безработных и работающих граждан с низкими доходами. Повысить экономическую и социальную защищенность малоимущих — задача, лежащая в плоскости общей проблематики борьбы с бедностью в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«Недавний рост цен на товары первой необходимости побудил правительство к принятию экстренных мер по регулированию рынка основных продуктов питания.

Подобная ситуация неизбежно будет повторяться по различным группам товаров ввиду ограниченности возможностей длительного администрирования ценообразования. Это требует выработки постоянно действующего механизма защиты малоимущих россиян от рыночных аномалий.

Значительную долю в структуре цен на большинство товаров занимает НДС. Попытка освободить от этого налога пенсионеров и другие слабозащищенные слои населения выглядит вполне логично и естественно. Однако, отладка автоматического режима возврата НДС представляется весьма дорогой и трудновыполнимой задачей как с технической, так и с формальной точки зрения.

Прежде всего следует учитывать, что НДС — федеральный налог, и вопрос о его компенсации или возврате определенным слоям населения не может быть решен вне соответствующих изменений в Налоговом кодексе РФ.

Чисто техническая сторона вопроса представляется выполнимой, но затратной, так как потребует существенного обновления программного обеспечения как кассовых аппаратов торгово-сервисных точек, так и СОФтов налоговых органов. Не говоря уже о том, что потребуются изменения в форме декларации НДС для предприятий.

Реальная же оперативная поддержка малоимущих возможна только посредством прямой финансовой помощи. В среднесрочной же перспективе целесообразно было бы вернуться к вопросу о снижении НДС и расширении групп социально значимых товаров, освобождаемых от уплаты данного налога.

Эта мера положительным образом скажется на динамике цен и на возможностях потребления россиян. Решение о возврате к 20% НДС принималось в принципиально иной экономической обстановке, реалии же сегодняшнего дня требуют большей социальной ориентации налоговой системы страны, — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, к главе Минпромторга РФ Денису Мантурову обратились с предложением освободить пенсионеров и малоимущих от уплаты НДС при покупке продуктов питания.

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