Пермь, , 14:32 — REGNUM В Пермском крае за 21 декабря выявили 332 носителя коронавируса. Эти данные сообщает 22 декабря региональное управление Роспотребнадзора.

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Общее число обнаруженных в регионе заразившихся достигло 27 650 человек. В больницах находятся 2022 пациентов, в том числе 124 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии выздоровели 21 724 пациента. В том числе 352 были выписаны за последние отчётные сутки.