Черкесск, , 14:31 — REGNUM В Карачаево-Черкесии отправили в колонию на восемь лет местную жительницу, обвиненную в покушении на убийство. Женщине вынесли обвинительный приговор за попытку убить человека из корыстных побуждений, сообщили 22 декабря в пресс-службе прокуратуры по региону.

Преступление было совершено в июне 2018 года в магазине «Все для невесты» в селе Учкекен. Как установлено в ходе следствия и в суде, потерпевшая работала в магазине. Злоумышленница пришла к ней днем и предложила передать ей на реализацию золотые изделия на сумму 1,233 млн рублей.

Однако денежные средства она возвращать не собиралась, поэтому нанесла несколько ударов в область головы владелице магазина, а когда та упала на пол, подумала, что её жертва уже скончалась и скрылась с места преступления.

Малокарачаевский районный суд отправил злоумышленницу в колонию общего режима на восемь лет с ограничением свободы на полтора года.