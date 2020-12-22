Москва, , 14:29 — REGNUM Торговый представитель России на Украине Андрей Бабко освобождён от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее правительство приняло решение закрыть торговое представительство на Украине. Также закрывается представительство в Литве.

«Освободить Бабко Андрея Владимировича от должности торгового представителя Российской Федерации на Украине в связи с переходом на другую работу», — говорится в тексте документа, опубликованного 22 декабря на портале правовой информации.

Бабко был назначен должность торгпреда в феврале 2020 года.