Москва, , 14:31 — REGNUM Страдающие алкоголизмом люди сложнее переносят последствия заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 22 декабря рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, в пользу этого говорят наблюдения за состоянием этой категории лиц во время болезни COVID-19.

«Наши больные, которые страдают алкоголизмом и которые заболевают коронавирусной инфекцией, более тяжело переносят её», — заявил Брюн.

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