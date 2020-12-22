Москва, 22 декабря 2020, 14:31 — REGNUM Страдающие алкоголизмом люди сложнее переносят последствия заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 22 декабря рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, в пользу этого говорят наблюдения за состоянием этой категории лиц во время болезни COVID-19.
«Наши больные, которые страдают алкоголизмом и которые заболевают коронавирусной инфекцией, более тяжело переносят её», — заявил Брюн.
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