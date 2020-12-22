Уфа, , 14:50 — REGNUM В нормальный ритм работы чиновники в Башкирии могут перейти во втором полугодии 2021 года. Об этом 22 декабря сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин корреспондентам программы «Честно говоря».

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Журналисты задали ему вопрос о том, когда же закончится пандемия. На это Забелин ответил, что, по их прогнозам, в нормальный рабочий режим можно будет переходить со второго полугодия 2021 года.

«По нашим прогнозам, в нормальный рабочий ритм мы должны перейти начиная со второго полугодия», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 22 декабря в республике за сутки выявили 162 случая заражения коронавирусом.

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