Москва, , 14:22 — REGNUM На новогодние праздники жителям России лучше воздержаться от чрезмерного потребления алкоголя. Об этом 22 декабря рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Одно из главных правил избежать негативных последствий алкоголизации — не пить или пить как можно меньше и перед приемом алкоголя как можно больше оставлять промежутков времени», — сказал Брюн.

По его словам, нельзя совмещать алкоголь со сладкими продуктами питания, например, с конфетами.

«Потому как сахар и алкоголь конкурируют между с собой в процессе переработки. Нельзя совмещать алкоголь с газированными напитками, потому как углекислый газ усиливает всасываемость что приведет к катастрофическому алкогольному опьянению», — заявил Брюн.

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