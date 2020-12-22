Москва, , 14:24 — REGNUM Все участники пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» получили первую дозу препарата. Об этом сообщает 22 декабря пресс-служба Роспотребнадзора.

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Речь идёт о пострегистрационных клинических плацебоконтролируемых испытаниях вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной в новосибирском государственном научном центре «Вектор». Первую дозу препарата получили 2194 добровольца в возрасте старше 18 лет и ещё 150 участников пострегистрационных испытаний, которым более 60 лет.

Все участники тестирования чувствуют себя хорошо, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, пострегистрационные испытания препарата «ЭпиВакКорона» начались в России 17 ноября. Это вторая отечественная вакцина против коронавирусной инфекции, она создана на основе пептидных антигенов и зарегистрирована 13 октября 2020 года.

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