Нью-Йорк, США, , 14:12 — REGNUM Армия Мали, а также большое число различных вооруженных формирований причастны к целому ряду военных преступлений и преступлений против человечности, заявили 22 декабря в Международной комиссии ООН по расследованию в Мали, сообщает французское издание Le Figaro.

В международной организации подготовили доклад на 350 страниц, в котором описываются события за период 2012 до 2018 года. По данным организации, армия Мали — один из основных виновников подобных преступлений, хотя и не является единственным.

Напомним, в рамках своего мандата Международная комиссия по расследованию в Мали ведет расследование предполагаемых злоупотреблений и серьезных нарушений международного права, прав человека и международного гуманитарного права. О результатах своей работы комиссия сообщает генеральному секретарю ООН.