Уфа, , 14:09 — REGNUM Судебные прения и последнее слово мужчины, который обвиняется в убийстве педофила и разбое, отложили до 11 января 2021 года в Башкирии. Об этом 22 декабря сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на консультанта Калининского районного суда Уфы.

По информации журналистов, обвиняемый 22 декабря пришел в суд, но пожаловался на температуру и плохое самочувствие. Именно из-за этого вынесение приговора было отложено.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 16 декабря 2020 года присяжные вынесли обвинительный вердикт 34-летнему обвиняемому в убийстве педофила и разбое.

По версии следствия, вечером 30 января текущего года к подсудимому подошли два ранее знакомых ему подростка. Один из них сообщил обвиняемому, что неизвестный мужчина совершил в отношении них развратные действия. Подсудимый решил сам выяснить отношения с неизвестным.

Следователи считают, что он избил 54-летнего педофила. От полученных травм мужчина скончался в автомобиле скорой помощи. Следователи считают, что обвиняемый забрал у скончавшегося деньги. Свою вину он не признал.

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