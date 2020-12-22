Красногорск, , 14:06 — REGNUM Министерство экологии и природопользования Подмосковья получило полномочия по регулированию любительского рыболовства в регионе. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Данное право было утверждено постановлением регионального правительства. Документ также регулирует порядок новых функций министерства.

«Правительство Подмосковья в лице нашего министерства получило право ограничивать любительское рыболовство в трех случаях: при угрозе наступления чрезвычайной ситуации природного характера, при практических изменениях сроков нереста рыбы и размножения водных биоресурсов и при ухудшении состояния водных объектов, их гидрохимических или гидрологических характеристик», — рассказал министр экологии и природопользования области Андрей Разин.

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