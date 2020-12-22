Уфа, , 13:42 — REGNUM Приговор в отношении кассира банка и ее супруга, которых обвиняли в присвоении из кассы свыше 25 миллионов рублей, вступил в законную силу в Башкирии. Об этом 22 декабря сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на объединенную пресс-службу судов республики.

По информации журналистов, судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда республики рассмотрела апелляционные жалобы осужденных и их защитников на приговор Салаватского городского суда от 28 сентября текущего года.

В суде первой инстанции было установлено, что с августа 2017 года по май прошлого года обвиняемая старший кассир банка по указанию своего мужа постоянно похищала денежные средства из кассы банка. Обвиняемая скрывала следы кражи, выносила деньги из банка и отдавала их супругу, который распоряжался ими по своему усмотрению, в том числе делал ставки в букмекерских конторах. Всего обвиняемые похитили 9 025 270 рублей, 101 315 евро и 140 900 долларов.

А чтобы избежать ответственности весной прошлого года фигурант уголовного дела организовал быстрое исчезновение себя, своей супруги и своих детей. Некоторое время они скрывались в лесу, потом уехали в Казань: там они и были задержаны стражами порядка.

В результате суд признал обвиняемую виновной в присвоении денежных средств и приговорил ее к пяти годам лишения свободы. Обоняемый супруг признан виновным в организации этого преступления и был приговорен к шести годам лишения свободы. Помимо этого, суд удовлетворил гражданский иск АО «Россельхозбанк» о возмещении причиненного преступлением ущерба в размере более 25 млн рублей.

Сообщается, что 22 декабря текущего года Верховный суд Башкирии изменил приговор Салаватского городского суда. Так, в резолютивной части приговора были внесены правки о взыскании с осужденных материального ущерба в солидарном порядке. Таким образом, подсудимые должны разделить вышеназванную сумму пополам и вернуть ее банку в полном объеме.

Отмечается, что в остальном приговор был оставлен без изменения, а апелляционные жалобы осужденных и их защитников были оставлены без удовлетворения.

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