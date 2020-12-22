Магас, , 13:37 — REGNUM В Ингушетии 31 декабря 2020 года будет выходным днем. Указ об этом 22 декабря подписал глава региона Махмуд-Али Калиматов.

В тексте документа, опубликованного на официальном сайте руководителя республики, говорится, что такое решение принято в целях эффективной организации служебного времени. Выходной предусмотрен для лиц, замещающих должности госслужбы в правительстве и в администрации главы и правительства Ингушетии.

При этом отмечается, что руководители исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций могут предусмотреть для своих работников выходной день 31 декабря «с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее решение о выходном дне 31 декабря 2020 года приняли главы Ставропольского края и Кабардино-Бакларии. Но в этих субъектах сотрудникам предприятий придется отработать за него в субботу, 26 декабря.