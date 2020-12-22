Москва, , 13:37 — REGNUM Текущий год в Москве стал рекордным по теплу и осадкам, сообщили 22 декабря в столичном метеобюро.

«До конца года осталось менее 10 дней, но уже сейчас ясно, что этот год в Москве окажется самым теплым с 1879 года», — говорится в сообщении.

Так, даже если декабрь 2020 года завершится с нулевой аномалией температуры, средняя суточная температура воздуха в текущем году достигнет плюс 7,8−7,9 градусов.

«Это на 2,9−3 градуса выше нормы. А это рекорд», — добавили в метеобюро.

Кроме того, в 2020 году выпало 886,7 мм осадков, это уже немного больше, чем в рекордном 2016 году (886,3 мм).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в результате «борьбы» циклона и антициклона на нынешней неделе в столице России ожидается неустойчивая и переменчивая погода.

По его словам, в первой половине недели не ожидается выпадении осадков и добавил, что 23 и 24 декабря ночные температуры воздуха «и вовсе вполне зимними будут».

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