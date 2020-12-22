Берлин, , 13:39 — REGNUM В настоящее время на территории Германии еще не был выявлен новый штамм коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании. Об этом 22 декабря заявил глава немецкого Института Роберта Коха, входящего в структуру минздрава страны, Лотар Вилер в ходе брифинга, кадры которого приводит служба новостей Tagesschau.

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«На сегодняшнее утро, по информации двухчасовой давности, мне неизвестно о том, что этот вариант был обнаружен», — сказал он.

При этом Вилер указал, что ввиду того, что новый вид коронавируса был выявлен в Великобритании ещё в сентябре текущего года и после этого зафиксирован в Нидерландах и Дании, существует вероятность, что он есть и в Германии.

«Эту вероятность я оцениваю, как очень высокую», — отметил Вилер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Германии было выявлено 19528 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.