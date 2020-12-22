Казань, , 13:37 — REGNUM Абсолютным победителем XI Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре среди регионов стала Татария. Республика удостоена Гран-при и получила 13 дипломов за различные проекты. Всего от Татарии в конкурсе участвовали 19 проектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Как лучший реализованный объект общественного пространства площадью более 5 га получила премию набережная озера Кабан в столице республики. Проект победил в номинации «Лучший реализованный объект экологического, инженерного дизайна». Золотыми дипломами отмечены проекты по благоустройству и экореабилитации Лебяжьих озер. Серебряный диплом вручили за комплексное благоустройство сквера «Аллея славы» и площади перед ДК железнодорожников.

В текущем году от российских и международных компаний, работающих на территории России, на конкурс подали 102 заявки. Премия присуждалась по 21 номинации.

ИА REGNUM напоминает, в Казани на обустройство общественных пространств в 2020 году выделяли из республиканского бюджета 887 млн рублей. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» подготовили пять общественных мест.

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