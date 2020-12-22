Санкт-Петербург, , 13:26 — REGNUM В Ленинградской области, как и в соседнем Санкт-Петербурге, в январе-октябре 2020 года зафиксировано увеличение смертности и естественной убыли населения. Однако, в отличие от Петербурга, эта убыль в Ленобласти была с лихвой компенсирована за счет миграции людей в регион на постоянное место жительства. Об этом сообщается в отчете Петростата.

По предварительной оценке, численность постоянного населения Ленинградской области на 1 ноября 2020 года составила 1 млн 892,4 тыс. человек. С начала года она увеличилась на 16,5 тыс. человек или на 0,9%.

«Рост численности населения в январе-октябре 2020 года произошел за счет миграционного прироста. Миграционный прирост полностью компенсировал естественную убыль населения и превысил ее на 147%», — подсчитали в Петростате.

За первые 10 месяцев 2020 года в Ленобласти родилось 11 048 младенцев, что на 271 новорожденного меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Показатель рождаемости на 1000 человек населения снизился на 4,1% к уровню того же периода прошлого года.

Умерли в Ленобласти в январе-октябре 2020 года 22 293 человека, это на 2712 человек больше, чем в январе-октябре 2019 года. Уровень смертности в расчете на 1000 человек в регионе увеличился на 11,7%.

Естественная убыль населения в январе-октябре 2020 года составила 11 245 человек, и в расчете на 1000 человек населения увеличилась на 33,3% к уровню того же периода 2019 года.

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