Санкт-Петербург, , 13:37 — REGNUM В Ленинградской области пока не началась массовая вакцинация населения от COVID-19. В настоящий момент в регионе прививаются от коронавируса только медицинские работники, задействованные в «красной зоне». Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил 22 декабря губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

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По его словам, в настоящий момент в регион поступила партия вакцины, достаточной для того, чтобы привить 1542 человека.

«При населении Ленинградской области в 1 миллион 900 тысяч человек говорить о массовой вакцинации при таком количестве вакцины сложно, — отметил губернатор. — Мы понимаем, что это пробный тест, «тест-драйв» для нашей системы здравоохранения, чтобы мы поняли, насколько быстро мы можем привить людей».

Дрозденко также подчеркнул, что пока будут прививаться только работники системы здравоохранения. В Ленобласти в этой сфере работают 27 тысяч человек, ежедневно в «красной зоне» из них находятся порядка 900—950 человек.

«Прежде всего мы будем прививать их. Мы открыли для этого шесть пунктов и готовы открыть еще 23 пункта вакцинации, но ждем для этого поставки вакцины», — подытожил глава Ленобласти.

Добавим, что массовой вакцинации от коронавируса нет и в соседних регионах, в том числе в Петербурге.

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