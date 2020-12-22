Майкоп, , 13:22 — REGNUM Медицинские работники первичного звена и скорой помощи, работающие в муниципалитетах Адыгеи с дефицитом врачебных кадров, смогут получить социальную выплату на возмещение первоначального взноса по ипотеке. Соответствующий закон приняли 21 декабря депутаты парламента республики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе законодательного органа.

Согласно принятому закону, нуждающимся в жилье медикам первичного звена и скорой помощи предоставляется право получить единовременную выплату на возмещение первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам. При этом они должны работать в госучреждениях здравоохранения Адыгеи, расположенных на территории городов и районов с низкой укомплектованностью врачебными кадрами.

Социальная выплата предоставляется из регионального бюджета. Она позволит возместить первоначальный взнос по ипотеке в размере 15% от суммы кредита, но ее размер не будет превышать 250 тыс. рублей. При этом получившие поддержу медики должны будут исполнять свои трудовые обязанности не менее пяти лет со дня начисления выплаты.