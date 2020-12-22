Лондон, , 13:19 — REGNUM Смертность от коронавируса в Англии и Уэльсе идет на спад вторую неделю подряд, сообщает 22 декабря со ссылкой на Национальную статистическую службу Sky News.

По данным службы, за неделю, завершившуюся 11 декабря, в этих частях Соединенного Королевства скончались в общей сложности 12 тыс. 292 человек. Из них в 2 тыс. 756 случаев причиной смерти было названо заражение коронавирусной инфекцией.

Подобный показатель несколько меньше (на 79 человек), чем за предыдущую неделю, когда начала впервые с сентября снижаться еженедельная смертность от COVID (на 205 человек по сравнению с более ранними показателями).