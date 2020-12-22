Москва, , 13:17 — REGNUM Российский актёр театра и кино Сергей Маковецкий выздоровел от COVID-19. Об этом он заявил ТАСС.

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«У меня отрицательный тест на коронавирус. Если все будет хорошо, буду возвращаться к театральной жизни», — сказал Маковецкий.

При этом он отметил, что 23 и 24 декабря он, скорее всего, ещё не будет играть в театре.

Маковецкий выразил надежду, что он вернётся к своим ролям «под Новый год», когда в театре будут идти постановки «Евгений Онегин» и «Дядя Ваня». Данные постановки намечены на 28 и 29 декабря соответственно.

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