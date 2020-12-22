Москва, , 13:17 — REGNUM В 2020 года на российском авторынке самой продаваемой через интернет автоновинкой стала модель Volkswagen Polo. Об этом сообщает издание Autospot.ru.

Лифтбэк Polo продаётся с 18 мая 2020 года. За это время авто в общем объеме продаж автоновинок в РФ получило долю в 24,5%.

На втором месте по популярности у российских автолюбителей кроссовер Skoda Karoq. Его вес в общих продажах автомобильных новинок в 2020 году составил 23,1%. Продажи Karoq в России стартовали 31 января нынешнего года. Третье место досталось лифтбэку Skoda Rapid (21,1% продаж).

Далее по списку идут: Kia K5 (9,9%), Geely Coolray (4,9%), Chery Tiggo 8 (3,1%), Chery Tiggo 7 Pro (1,8%), Volkswagen Jetta (1,7%), Kia Sorento (1,5%), Skoda Octavia (0,4%).

Напомним, в ноябре 2020 года самым продаваемым новым пикапом в России стала модель Toyota Hilux. Это авто за указанный месяц приобрели 256 человек — на 2% меньше, чем в ноябре прошлого года.

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