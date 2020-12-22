Берлин, , 13:15 — REGNUM В столице Германии полиция проводит следственные мероприятия, направленные на розыск людей, которые могут быть причастны к подготовке теракта. Об этом 22 декабря говорится в сообщении берлинской полиции.

Читайте также: Инцидент у офиса Меркель в Берлине не рассматривается полицией как теракт

Уточняется, что обыски в квартире предполагаемого преступника начались с шести часов утра по ордеру генпрокуратуры Берлина. Предположительно, мужчина имеет исламистские взгляды и может быть причастен к подготовке тяжкого преступления.

Всего в следственных мероприятиях задействованы 190 стражей порядка.

«Обыски не подтвердили возможность теракта, расследование продолжается», — добавили в правоохранительном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре неизвестный мужчина врезался на автомобиле в ворота здания ведомства канцлера ФРГ. На машине были надписи белого цвета «Остановите политику глобализации» и «Вы чёртовы убийцы детей и стариков». В результате инцидента никто не пострадал. Водитель был задержан. Однако правоохранительные органы ФРГ не увидели в инциденте признаков террористического акта.