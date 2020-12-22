Москва, , 13:14 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил сотрудников МЧС «с особым вниманием» следить за ситуацией в новогодние праздники.

В ходе совещания в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России Мишустин отметил возрастающее значение цифровизации и призвал «шире применять на практике передовые разработки ведущих научных организаций».

Он также отметил, что впереди новогодние праздники, во время которых работа МЧС будет продолжаться.

«Прошу вас с особым вниманием следить за ситуацией в этот период», — сказал премьер-министр.