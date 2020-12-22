Москва, , 13:13 — REGNUM Попытки блогера Алексея Навального дискредитировать Федеральную службу безопасности РФ не могут окончиться успехом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это попытка дискредитации, но, безусловно, подобные попытки не могут дискредитировать Федеральную службу безопасности», — сказал Песков.

По его словам, ФСБ, согласно Конституции РФ, «выполняет очень важную роль», защищая российских граждан «от терроризма, экстремизма, разных смертельных опасностей».

Песков подчеркнул, что ФСБ выполняет соответствующую работу «очень хорошо и очень эффективно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, блогер Алексей Навальный выложил в Сеть видео с телефонным разговором с человеком, голос которого якобы принадлежит сотруднику ФСБ, планировавшему покушение на блогера.