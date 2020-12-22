Санкт-Петербург, , 13:19 — REGNUM Вторая волна коронавирусной инфекции, которая начала набирать обороты минувшей осенью, в Ленинградской области, как и в целом по России, оказалась более серьезной, чем первая, сообщил 22 декабря губернатор региона Александр Дрозденко. Он сообщил о мобилизации всех ресурсов для противостояния эпидемии.

Александр Дрозденко Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как передает корреспондент ИА REGNUM, по словам губернатора, на сегодняшний день в регионе побит рекорд первой волны по занятым койкам. Если в первую волну на ковидных койках максимально находилось 1800 пациентов, то на данный момент — 2200 человек. Всего для пациентов с COVID-19 и пневмонией в Ленобласти развернуто 3014 коек.

«Мы готовимся к самому сложному периоду — новогодним праздникам <…> Мы выделили финансирование из всех возможных наших источников, в том числе из резервных фондов, чтобы создать запас лекарств, оборудования, средств защиты до 1 февраля, чтобы всё это пережить,— сказал Александр Дрозденко. — Мы четко можем сказать, что нагрузка высокая, сложная, но контролируемая».

Также губернатор отметил, что региональные власти, несмотря на федеральные изменения в системе оплаты труда, сохранили все выплаты медицинским работникам из «красной зоны», которые были утверждены «на эмоциях» в первую волну. Они будут выплачиваться до 1 июля 2021 года несмотря на то, что «это серьезная нагрузка на бюджет».

Напомним, с начала пандемии в Ленобласти выявлено 21 773 носителя коронавируса, из них 19 562 человека выздоровели, 200 — скончались.

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