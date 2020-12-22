Уфа, , 13:15 — REGNUM 162 случая заражения коронавирусом выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 17 581 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с инфекцией 13 846 человек, в том числе 134 человека выздоровели за минувшие сутки.

Сообщается, что за минувшие 24 часа в регионе скончался один пациент с COVID-19. За сутки также было выявлено 386 случаев внебольничной пневмонии, а 392 пациентов выздоровели.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 22 декабря в регионе было выявлено 159 случаев заражения коронавирусом.

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