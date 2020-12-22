Пенза, , 13:39 — REGNUM Восемь единиц автотранспорта, предназначенного для оказания выездной помощи пациентам с тяжелыми заболеваниями, закупили в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Пензенской области» на федеральные и региональные средства. Торжественная церемония вручения ключей от автомашин марки «Лада Гранта» прошла на площадке Пензенской областной станции скорой медицинской помощи 22 декабря.

Губернатор Иван Белозерцев отметил важность предоставления адресной помощи, как для ветеранов, так и для детей. Автомобили приступят к работе уже в ближайшие дни. Транспорт должен не простаивать, а обеспечивать необходимую медицинскую помощь в мобильном режиме, подчеркнул глава области.

Автомашины поступили в распоряжение двух городских поликлиник Пензы, в том числе детской, кузнецкой межрайонной больницы для детей, а также в больницы Бессоновского и Пензенского районов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области при возведении многоэтажного жилья строительным компаниям следует предусмотреть возможность выделения помещений под врачебные амбулатории. Застройщики должны сами идти на встречу в деле создания медицинских учреждений для жителей своих микрорайонов в шаговой доступности. Это лишь увеличит привлекательность новостроек.

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