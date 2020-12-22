Москва, , 12:59 — REGNUM Телешоу «Дом-2», о закрытии которого ранее было объявлено, может переехать с телеканала ТНТ на другую площадку — в том числе онлайн-платформу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Переговоры по поводу «Дома-2» ведутся с крупными онлайн-кинотеатрами, а также с площадками «СТС Медиа», — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-служба ТНТ заявила о прекращении вещания телешоу «Дом-2». Все подробности обещают раскрыть в выпуске 23 декабря, а финальный двухчасовой выпуск шоу запланирован на 30 декабря 2020 года.