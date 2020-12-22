Пенза, , 13:15 — REGNUM В Пензенскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса в количестве 1 тыс. доз. Процесс вакцинации населения уже запущен. В первую очередь прививают работников социальной сферы, здравоохранения и образования. Губернатор Иван Белозерцев поручил провести подготовку ко второму этапу массовой вакцинации населения от COVID-19.

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Первый этап вакцинации необходимо завершить в кратчайшие сроки. Жителей области следует проинформировать и проработать вопрос об увеличении числа площадок вакцинации, наметил глава региона. Второй этап прививочной кампании запланировали на февраль 2021 года, когда начнут поступать большие партии вакцины. Пензенская область должна быть к этому готова, добавил Белозерцев.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области идет активная подготовка к внедрению сервиса для предварительной записи на прививку от коронавируса. Порядок вакцинации от COVID-19 значительно отличается от прочих мероприятий. Необходимо организовать процесс не только с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, но всей цепи по транспортировке и хранению вакцины.

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