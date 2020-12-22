Джакарта, , 12:55 — REGNUM В Индонезии продолжает расти число новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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В стране за сутки подтвердили 6347 новых случаев заражения коронавирусом. Известно также, что за последние сутки побороть коронавирус удалось 5838 пациентам.

По состоянию на 22 декабря 2020 года в Индонезии выявлено 678 125 носителей коронавируса и 20 257 случаев смерти.

За сутки, как известно, эпидемия унесла жизни 172 человек.

В Индонезии в настоящее время зарегистрировано 105 146 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, опрос, проведенный Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), показывает, что в Индонезии все еще не верят в безопасность вакцины от коронавируса.

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