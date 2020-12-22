Краснодар, , 12:55 — REGNUM Вакцинация против COVID-19 социальных работников и учителей началась в Краснодарском крае, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации края 22 декабря.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

»Мы начали прививать социальных работников и учителей. Они находятся в группе риска, в постоянном контакте с другими людьми и рискуют заразиться. Нам важно сегодня их максимально обезопасить. Как только вакцина поступит в край в большом количестве, начнем прививать всех желающих жителей Кубани», — сказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Вакцинация проводится препаратом «Спутник V» после осмотра врачом. По данным на 22 декабря в Краснодарском крае на первом этапе вакцинации прививки получили 2 412 человек — в первую очередь прививки получают медики, работающие в «красной зоне». Всего в регион поставлено более шести тысяч доз вакцины.