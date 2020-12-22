Курск, , 12:56 — REGNUM В Курской области 22 декабря подтверждено 179 случаев заражения коронавирусом, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество положительных тестов превысило 19 тысяч. Выписан после выздоровления 171 пациент, скончались четверо, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1470 человек, на ИВЛ — 141 пациент. Всего в Курской области выявлено 19 тыс. 146 носителей инфекции, выздоровели 17 тыс. 338 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано четыре летальных исхода. В общей летальной статистике 272 смертельных случая.