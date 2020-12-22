Нальчик, , 12:45 — REGNUM В Кабардино-Балкарии объявлен в розыск 36-летний житель Прохладненского района, которого обвиняют в сексуальном насилии над малолетней падчерицей. Педофил под угрозами совершал в отношении неё действия сексуального характера и развратные действия в период с 2014 года по февраль 2017 года.

В отношении подозреваемого в сексуальном преступлении возбуждено уголовное дело, сообщили 22 декабря в пресс-службе Следственного комитета по региону. Сам злоумышленник скрылся, пытаясь избежать уголовной ответственности.

Как следует из материалов дела, отчим-педофил во время отсутствия своей жены совершал действия сексуального характера с девочкой, которой в 2014 году было всего девять лет. Так продолжалось до февраля 2017 года. А когда он попытался продолжить насилие, в декабре 2020 года, девочка рассказала обо всем матери.

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