Пенза, , 12:55 — REGNUM Суммарный охват тестированием на коронавирус по состоянию на 22 декабря достиг 40,86% населения Пензенской области. За минувшие сутки инфицированы 195 человек, среди них 65 — несовершеннолетние. Возраст заболевших детей от одного года до 17 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

Самое большое число инфицированных за сутки подтверждено в Пензе — 125 случаев. Под наблюдением врачей на сегодняшний день остаются 7 384 человека, сняли с коронавирусного учета 56 306 жителей. В лабораториях обследовано более 533,4 тыс. человек, проведено свыше 571,6 тыс. исследований.

ИА REGNUM напоминает, с диагнозом тяжелая пневмония и 100% поражением легких в Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи госпитализировали жителя Пензы. Прогнозы на основании его состояния были неутешительными. На лечении в больнице он провел 1,5 месяца и еще несколько дней был в реанимации.

Читайте также: Пациента со 100%-ным поражением легких удалось спасти врачам в Пензе

Читайте также: В Пензенской области подтвердились 195 новых случаев заражения SARS-CoV-2