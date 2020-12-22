Нур-Султан, , 12:45 — REGNUM Заместитель министра образования и науки Казахстана Шолпан Каринова раскритиковала учителей и школьное руководство за участие школьников в платных олимпиадах, сообщает 22 декабря издание Informburo.

«Ни один учитель, ни одна школа не должны допускать участие учеников в различных олимпиадах и конкурсах, предлагаемых третьими лицами», — сказала вице-министр.

Она считает, что подобные конкурсы снижают общественную роль образования. Каринова добавила, что все олимпиады и творческие конкурсы проводятся на основе приказа министерства образования.

Замминистра также раскритиковала учителей, которые приобретают платные награды, схожие с официальными знаками отличия. В министерстве сообщили, что покупка наград не соответствует педагогической этике.

Читайте также: В Казахстане впервые запустили онлайн-трансляцию математической олимпиады