Москва, , 12:42 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником, сообщает 22 декабря официальный сайт правительства России.

«Дата этого профессионального праздника выбрана не случайно. Именно в этот день 100 лет назад на VIII Всероссийском съезде Советов был принят знаменитый ГОЭЛРО — первый государственный план развития народного хозяйства Советской России, основанный на электрификации», — сказал Мишустин.

По его словам, электроэнергетика является одной из ведущих отраслей экономики России, при этом РФ «занимает лидирующие позиции по объёму генерации и экспорту электроэнергии в мире».

Глава правительства поблагодарил работников отрасли за «нелёгкий, но очень важный труд».