Махачкала, , 12:41 — REGNUM Более 22 тыс. случаев заражения новым коронавирусом зарегистрировано в Дагестане, по данным на 11:00 22 октября, сообщил федеральный оперативный штаб. Накануне в республике выявили 155 носителей инфекции — это наибольший суточный прирост, начиная с 6 июня.

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За предыдущие сутки в Дагестане выздоровел 121 пациент с COVID-19. Всего с начала пандемии в республике болезнь победили свыше 18,9 тыс. человек, или около 85,9% лиц с подтвержденным диагнозом. Умерли в регионе 1073 пациента с коронавирусом, шестеро из них скончались вчера.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане с сегодняшнего дня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом введен запрет на проведение богослужений с присутствием прихожан. При этом для жителей будут проводиться онлайн-трансляции богослужений.