Саратов, , 12:41 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 22 декабря число летальных исходов возросло до 363 случаев. За сутки скончались еще шесть пациентов, инфицированных коронавирусом. На этот раз жертвами заболевания стали четыре женщины и двое мужчин. Об этом сообщает облминздрав.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

Возраст погибших — от 56 до 93 лет. Женщины страдали хроническим панкреатитом, гепатитом с исходом в цирроз печени, острым трансмуральным инфарктом миокарда, сахарным диабетом 1 типа, артериальной гипертензией и другими заболеваниями. Лечение мужчин осложнялось онкологическим заболеванием предстательной железы и перенесенной операцией после открытого перелома костей правой голени.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области, по информации на 22 декабря, коронавирус выявили у 32 873 человек, за сутки подтвердилось заражение еще 261 жителя. Накануне заболели 262 саратовца. Всего выздоровели с начала пандемии 28 292 человека, за сутки — 269 пациентов.

Читайте также: Ещё 261 случай заражения коронавирусом выявили в Саратовской области