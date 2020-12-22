Воронеж, , 12:38 — REGNUM В Воронежской области за последние сутки подтвердилось 388 случаев заражения коронавирусом, сообщили 22 декабря в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 384 новых носителях.

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Всего, таким образом, в Воронежской области за период пандемии заражение коронавирусом было подтверждено у 42 719 человек. Выздоровели 41 036 пациентов, 367 из них выписаны за последние сутки.

В регионе растёт число смертей среди ковид-пациентов: только за сутки зарегистрировано 14 новых летальных исходов. В общей сложности коронавирус убил уже 1198 воронежцев.