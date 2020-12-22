Курган, , 12:37 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 105 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 61 зарегистрирован в Кургане, сообщает 22 декабря региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в Зауралье 110 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 22 декабря выявлено 11 149 случаев заражения коронавирусом. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 9746 человек, 149 пациентов с COVID-19 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).